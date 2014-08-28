→ Уменьшение щек с помощью макияжа

Сегодня наблюдается тенденция, когда все желают иметь впалые скулы, как у моделей. В создании данного эффекта поможет специальная техника моделирования. С ее помощью можно щеки сделать визуально меньше, а лицу придать аккуратный овал.

Для того, чтобы лицо смотрелось так, будто после лифтинга, пойдите следующим путем:

1. Лицо очищается молочком или пенкой. Для окончательного ее высыхания нужно пройтись по поверхности салфеткой.

2. Наносится база под макияж с помощью спонжа или кисти.

3. Выделяется зона скул, для чего набирают на кисточку со скошенным концом средство для скульптурирования и проводится линия под скулой от середины щеки в сторону уха.

4. На скулы наносится хайлайтер, который был светлее кожи на несколько тонов. Это помогает приподнять линию скул и уменьшить зону щек.

5. Основное правило при скульптурировании - это тщательная растушевка и для этой цели лучше всего взять большую пушистую кисточку.

6. Хайлайтер играет не последнюю роль в макияже. Благодаря ему нужно обязательно подчеркнуть зону лба, спинку носа, линию под бровями и в центре подбородка.

7. Результат закрепляется с помощью рассыпчатой пудры.