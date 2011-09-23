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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Новые тенденции в косметологии - формулы-гибриды
Косметическая индустрия уже не представляет, чем можно удивить искушенных потребителей. Однако, ей постоянно удается это сделать! Женщины могут жаловаться, что разных средств появилось уже очень много, все они не умещаются на туалетных столиках. Но каждый сезон женщина стремится приобрести что-то новенькое для своей кожи, чтобы стать красивее, моложе. Вот и сейчас, разработчики предлагают вниманию покупательниц формулы-гибриды. Они понравились многим красавицам, которые стремятся к лучшему уходу за умеренную плату.
Отличным примером служит такое средство-гибрид, как тональный крем-сыворотка "Сияние молодости", недавно представленное компанией Faberlic. Мы привыкли к тому, что тональный и сыворотка это два разных средства, призванных решать отличающиеся друг от друга задачи. Сыворотка - продукт ухода, направленный на решение какой-то определенной задачи: увлажнение, омоложение и др. Тональный крем является средством, корректирующим тон лица. Но вот было принято объединить в себя эти два средства. И теперь вниманию покупательниц косметики Faberlic представлен так называемый "антивозрастной коктейль".
Сыворотка в этом средстве служит в качестве антистресса, способствует омоложению, разглаживает морщины и улучшает цвет лица. При этом тон-сыворотка отлично корректирует имеющиеся недостатки на коже, сохраняя на долгое время матовость кожи.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 16:33

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