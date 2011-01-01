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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Подмышечные костыли
Если вдруг случается несчастье в виде травмы, человек сломал ногу например, без специальных вспомогательных средств, облегчающих передвижение - не обойтись. На время реабилитации понадобятся подмышечные костыли или костыли с опорой под локоть. В настоящее время существует в реабилитационной технике огромное количество приспособлений, облегчающих самочувствие человека, которого настигла подобная проблема. Медицина стремится удовлетворить запросы каждого пациента.

По структуре костыли делятся между собой на:

- металлические;
- деревянные;
- разборные, если их нужно взять в дорогу;
- с возможностью регулировать высоту (работает по системе выдвижения телескопа).
При покупке костылей самое главное - это выбрать их правильно. В противном случае ошибки скажутся на пациенте, когда у него от их использования появятся мозоли в подмышечных впадинах, ссадины, вплоть до повреждения суставов.

Каким образом выбирают подмышечные костыли?

Костыли нужно взять в руки, встать рядом ровно и ткнув его наконечник в пол на расстоянии 15 см от ноги, посмотреть на каком расстоянии находится подмышечный валик и подмышечная впадина. Это расстояние должно составлять минимум 4 см. Если ровно стоять сложно, вычислить оптимальную длину костыля очень просто - достаточно отнять от своего роста 40 см.
Такая вещь, как костыль, просто незаменима для людей, ограниченных в передвижении по каким-то причинам. На сегодняшний день в интернет магазине предлагается масса интересных вариантов костылей, которые помогут решить главную задачу для человека, временно плохо передвигающихся.
Данный медицинский предмет помогает в большей степени снять нагрузку с больной конечности. Это достигается путем появления дополнительной опоры, на которую и переносится основная нагрузка.  
Подмышечный костыль - это идеальное решение для ослабленных после болезни людей, лиц пожилого возраста, пациентов со слабыми руками. Кроме этого, тем, кому запрещено делать упор на больную конечность после перенесенной операции или в реабилитационный период, не обойтись без костылей такой конструкции. Для людей, страдающих избыточным весом, подмышечные костыли тоже являются самым лучшим выходо
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 16:05

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