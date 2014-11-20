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→ Гликолевый пилинг для упругости кожи

Если не решаетесь пройти процедуру глубокого химического пилинга, начать знакомство можно с омолаживающего поверхностного пилинга. Популярным является  Гликолевый пилинг, который относится к мягким и деликатным химическим пилингам. Гликолевая кислота - популярная альфа-гидрокислота в косметологии. Небольшая концентрация входит в состав очищающих средств, предназначенных для ежедневного ухода. Данные компоненты выравнивают цвет лица, укрепляя ее текстуру.
Кому подойдет процедура гликолевого пилинга?
Как считают косметологи данный тип пилинга подходит для всех типов кожи: как светлокожим девушкам, так и смуглолицым. Единственное, что будет отличаться - концентрация раствора. При пилинге затрагивается только верхний слой эпидермиса. Иногда показано проведение срединного пилинга, затрагивающего нижние слои кожи. Мало эффективным будет пилинг для женщин в возрасте 50+, у кого есть морщины и пигментные пятна. А вот пациенткам в возрасте 35-45 лет гликолевый пилинг показан как средство для повышения упругости кожного покрова и устранения мелких морщинок. Его назначают как эффективное средство против чрезмерного шелушения, нездорового цвета, купероза, помогает убрать следы постакне.
Среди противопаказаний гликолевого пилинга: наличие герпеса, свежие раны на лице, непереносимость фруктовых кислот, беременность.
Рекомендуется выполнять процедуру гликолевого пилинга зимой и осенью, это один из лучших способов подготовиться к весенне-летнему периоду.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 17:01

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