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→ Косметика для солярия
Чтобы посещение солярия оставило исключительно приятные эмоции, нужно пользоваться правильной косметикой для загара в солярии. Чем крема для загара в солярии отличаются от косметики другого плана и направления? Главное - что применяется исключительно в солярии и больше ни для каких других нужд она не подходит. Ее применяют все, кто желает иметь красивый бронзовый оттенок кожи тела.
Приобретение загара искусственным способом это то правильное решение для тех, кто желает таким образом компенсировать отсутствие возможности посетить теплые страны. А также этой возможностью пользуются те покупатели, которым противопоказано длительное пребывание на солнце. В наше время индивидуальная непереносимость ультрафиолетового излучения встречается довольно часто. Для некоторых прием солнечных ванн категорически запрещен, в то время, как непродолжительные по времени сеансы под ультрафиолетом, искусственно созданным - допускается.
Итак, решив отправиться в солярий, необходимо приобрести специальные средства и самый распространенный косметический продукт - крем для солярия. Именно крем для загара в солярии, а не просто крем для загара, как многие предполагают.
Какая косметика предназначена для искусственного загара?

Искусственный загар будет ровным и красивым, если использовать следующие продукты:

- базовые кремы для солярия;
- бронзаторы;
- тингл-кремы.

Что характерного в косметике для солярия?

- нет отбеливающих компонентов в составе крема;
- отсутствует отрицательная реакция на лампы из акрила, используемые в солярии;
- ультрафиолетовые лучи, которые нужны для получения загара, не оказывают негативного влияния;
- требуется меньше времени на достижение результата;
- в косметике нет этилового спирта или масел;
- кремы способны увлажнять кожу, делая ее более молодой, гладкой.

Средства для солярия подразделяются на отдельные группы:

- проявители, вещества, призванные активировать процесс выработки меланина в коже, отвечающего за красивый бронзовый цвет;
- активаторы, воздействующие на кожу и регулирующие оттенок загара;
- пролонгаторы, которые призваны закрепить полученный результат, увлажняя при этом нежные покровы, питая их и тем самым смягчая.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:13

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