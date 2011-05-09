→ Аппаратная коррекция фигуры

С помощью аппаратной косметологии можно уменьшить объемы тела, но нужно помнить, что это получится сделать в разы результативнее, если аппаратная методика будет частью комплекса направленного на похудение фигуры. К наиболее эффективным методам похудения остается диета. Правильное питание и регулярные спортивные тренировки помогают достичь высоких результатов. Но не всегда в жизни правильное питание помогает достичь фигуры мечты.
Проблемы, с которыми обращаются к косметологу на аппаратную коррекцию тела:
- целлюлитные образования;
- избыточные жировые отложения;
- снижение упругости ягодиц, опущение груди;
- мышечная недостаточность, снижение тугора кожи из-за быстрой потери в весе.
Для успешной коррекции отдельных частей тела могут использоваться разные физиотерапевтические способы:
- липосакция без операции (устраняются "ушки", "галифе", обвисший живот);
- аппаратные способы коррекции целлюлита, когда применяется аппаратная биоэлектрическая стимуляция, влияющая разные зоны;
- липомассаж-эргодрайв, корректирующий проблемные зоны тела;
- прессотерапия устраняет отечность и избавляет от целлюлита.