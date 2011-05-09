→ Аппаратная коррекция фигуры

С помощью аппаратной косметологии можно уменьшить объемы тела, но нужно помнить, что это получится сделать в разы результативнее, если аппаратная методика будет частью комплекса направленного на похудение фигуры. К наиболее эффективным методам похудения остается диета. Правильное питание и регулярные спортивные тренировки помогают достичь высоких результатов. Но не всегда в жизни правильное питание помогает достичь фигуры мечты.

Проблемы, с которыми обращаются к косметологу на аппаратную коррекцию тела:

- целлюлитные образования;

- избыточные жировые отложения;

- снижение упругости ягодиц, опущение груди;

- мышечная недостаточность, снижение тугора кожи из-за быстрой потери в весе.

Для успешной коррекции отдельных частей тела могут использоваться разные физиотерапевтические способы:

- липосакция без операции (устраняются "ушки", "галифе", обвисший живот);

- аппаратные способы коррекции целлюлита, когда применяется аппаратная биоэлектрическая стимуляция, влияющая разные зоны;

- липомассаж-эргодрайв, корректирующий проблемные зоны тела;

- прессотерапия устраняет отечность и избавляет от целлюлита.