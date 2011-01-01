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→ Что особенного в молочке для лица и в каких целях оно применяется?
Молочко для лица является прекрасным косметическим продуктом, который быстро и эффективно удаляет загрязнения с лица: пыль, декоративную косметику, не удалившуюся после умывания.
Это очищающее средство можно приобрести в магазине уходовой косметики, но многие женщины стремятся к натуральности продукции, поэтому предпочитают молочко сделать своими руками. Несмотря на то, купленное молочко в магазине или сделанное дома, оно приятное и удобное в использовании.
Правила пользования молочком
Правильность использования молочка важна, если не хотите разочароваться в нем. Женщины допускают ошибку, когда считают этот продукт панацеей.
  • Нельзя снимать декоративную косметику молочком. Для этого подходит мицеллярная вода.
  • Средство для очистки открывает поры, вследствие чего из них можно удалить грязь.
  • Молочко наносят, используя ватный диск.
  • Овсяное молочко показано для кожи с проблемной сальной секрецией, поэтому обладательницам жирной кожи лучше применять его.
  • После использования средства коже необходим тоник, который закроет очищенные поры.
  • Приготовленное собственноручно молочко может храниться лишь неделю.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 11:52

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