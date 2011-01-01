→ Что особенного в молочке для лица и в каких целях оно применяется?

Нельзя снимать декоративную косметику молочком. Для этого подходит мицеллярная вода.

Средство для очистки открывает поры, вследствие чего из них можно удалить грязь.

Молочко наносят, используя ватный диск.

Овсяное молочко показано для кожи с проблемной сальной секрецией, поэтому обладательницам жирной кожи лучше применять его.

После использования средства коже необходим тоник, который закроет очищенные поры.

Приготовленное собственноручно молочко может храниться лишь неделю.

Молочко для лица является прекрасным косметическим продуктом, который быстро и эффективно удаляет загрязнения с лица: пыль, декоративную косметику, не удалившуюся после умывания.Это очищающее средство можно приобрести в магазине уходовой косметики, но многие женщины стремятся к натуральности продукции, поэтому предпочитают молочко сделать своими руками. Несмотря на то, купленное молочко в магазине или сделанное дома, оно приятное и удобное в использовании.Правила пользования молочкомПравильность использования молочка важна, если не хотите разочароваться в нем. Женщины допускают ошибку, когда считают этот продукт панацеей.