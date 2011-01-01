Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, витамины В, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, диета, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, ребенок, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, статины, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Устраняем несовершенства кожи консилером

Консилер не зря называется ведущими визажистами волшебной палочкой. Он буквально творит чудеса, будто стирая с лица все, что мешает безупречной красоте. Но не все женщины умеют им правильно пользоваться.
Консилер выбирается с учетом цвета кожи или светлее на тон.
Виды консилеров:
1. Жидкий консилер - подходит для сухой кожи, склонной к раздражению. Идеально ложится ровным слоем и растушевывается, устраняет покраснения, в том числе купероз, маскирует прыщи.
2. Кремовый - с мягкой текстурой, которая консилеру ложится ровным слоем. Подходит для маскировки темных кругов. На кожу наносится с помощью спонжа, кисточки или пальца.
3. Стиковые - корректируют сосудистые сеточки, прыщи, пигментацию, шрамы, родинки. Кремовая плотная текстура. Пользоваться нужно, нанося под тональный крем.
4. Пудровые и сухие - помогают при сильных покраснениях кожи, избавляют от жирного блеска. Такими средствами нельзя маскировать зону под глазами.
Корректоры существуют не только разных структур, но и цветов. каждый недостаток на коже имеет свой цвет и цветные корректоры нейтрализуют проблему.

  • Желтый - противостоит фиолетовому;
  • Зеленый - противостоит красному;
  • Оранжевый - противостоит синему;
  • Розовый - корректирует серый;
  • Голубой - маскирует веснушки, темные круги, пигментацию;
  • Лавандовый - подходит для явно выраженного желтого оттенка кожи.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 10:29

Новости медицины по теме:

  • Бейкинг - новое слово в сфере визажа
  • Для чего нужен корректор, и как им пользоваться?
  • Аспекты идеальной кожи
  • L`Oreal выпускает консилер, минимизирующий морщины
  • Мешки под глазами больше не проблема!

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия