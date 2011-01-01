→ Устраняем несовершенства кожи консилером

Консилер не зря называется ведущими визажистами волшебной палочкой. Он буквально творит чудеса, будто стирая с лица все, что мешает безупречной красоте. Но не все женщины умеют им правильно пользоваться.

Консилер выбирается с учетом цвета кожи или светлее на тон.

Виды консилеров:

1. Жидкий консилер - подходит для сухой кожи, склонной к раздражению. Идеально ложится ровным слоем и растушевывается, устраняет покраснения, в том числе купероз, маскирует прыщи.

2. Кремовый - с мягкой текстурой, которая консилеру ложится ровным слоем. Подходит для маскировки темных кругов. На кожу наносится с помощью спонжа, кисточки или пальца.

3. Стиковые - корректируют сосудистые сеточки, прыщи, пигментацию, шрамы, родинки. Кремовая плотная текстура. Пользоваться нужно, нанося под тональный крем.

4. Пудровые и сухие - помогают при сильных покраснениях кожи, избавляют от жирного блеска. Такими средствами нельзя маскировать зону под глазами.

Корректоры существуют не только разных структур, но и цветов. каждый недостаток на коже имеет свой цвет и цветные корректоры нейтрализуют проблему.





Желтый - противостоит фиолетовому;

Зеленый - противостоит красному;

Оранжевый - противостоит синему;

Розовый - корректирует серый;

Голубой - маскирует веснушки, темные круги, пигментацию;

Лавандовый - подходит для явно выраженного желтого оттенка кожи.