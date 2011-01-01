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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Фибробластовые инъекции

Никого не радует тот факт, что на лице появляются морщины. И хотя замедлить процесс старения мы пытаемся с помощью косметических процедур, приема пищевых добавок, сывороток и кремов, предлагаются принципиально новые подходы к решению задач омоложения. К популярным методам омоложения относятся омолаживающие клеточные технологии. Процедура, в ходе которой используются для омоложения собственные фибробласты пациента - аутологичная клеточная терапия.
Несмотря на то, что косметическая процедура стоит 7000 долларов, счастливые пациенты утверждают - полученный потрясающий результат полностью оправдывает понесенные затраты.
Фибробласты применяются в косметологии при замедлении процессов старения на клеточном уровне. Известно, что из-за спада активности фибробластовых клеток, начинает стареть кожа. Это заметно по истончению кожного покрова, его пересыханию. Эпителий утрачивает упругость, вследствие чего на коже появляются морщины.
В чем заключается польза фибробластовых инъекций? При транспортировке в дерму молодых клеток соединительной ткани, ускоряется процесс регенерации и обновления кожи. Пациент получает красивый и свежий цвет лица, морщины, как мимические, так и более глубокие - сокращаются, рубцы и постакне - разглаживаются. Сохраняется результат до года.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 14:03

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