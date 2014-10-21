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→ Японское приспособление, заменяющее ринопластику

Ринопластика довольно дорогостоящая процедура, к тому же она болезненная, не говоря о том, что в последствии требуется реабилитационный период. Но блогер из Японии Райза Конташи смогла найти безоперационный способ коррекции формы своего носа.
Данное устройство для коррекции носа, разработанное в Японии, становится настоящим хитом. На сегодняшний момент видео блогера Райзы Конташи, которая рекламирует чудо-помощник для коррекции внешности носа, посмотрело порядка 100 000 человек. Называется приспособление Reshaper - это гаджет, который внешне похож на пластиковую трубку. Благодаря этой изогнутой трубочке, обладательницы широких и мясистых носов, станут стройнее. Однако, проведя эксперимент на себе, блогер отмечает, что ей немного сложно дышать посредством этого устройства.
Производители обещают видимый результат уже после 30 секунд. Стоимость Reshaper - 25 долларов. Пользоваться им или нет, решает каждая девушка самостоятельно.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 11:31

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