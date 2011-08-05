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→ Зачем делают операцию по удалению ребер

На протяжении нескольких веков осиная талия остается эталоном красоты и изящности женщины. В 18 веке вошли в моду корсеты, специальные изделия, которые предназначались для сужения талии, делая ее лишь немного толще шеи.
Конечно, в наше время корсеты практически не встречаются, разве что у барышень на школьном выпускном или у невест. Для желающих обладать тонкой талией, современная индустрия красоты предлагает такое мероприятие, как удаление ребер, то есть формирование талии хирургическим путем.
Во многих случаях у пациенток, попадающих на прием к пластическому хирургу, признаки наличия талии практически отсутствуют. Такая фигура называется "прямоугольной". В этом случае осиную талию не получится сформировать упражнениями или физическими нагрузками.
В этом случае единственный выход - пластическая хирургия. Если у женщины есть проблемы с весом, им предлагается пройти процедуру липосакции или другой способ избавления от жира. Только после приведения тела в тонус, заходит речь о резекции.
Современная медицина позволяет проводить удаление ребер с помощью эндоскопии. Разрез выполняется в пупочной области, и после заживления на теле не остается никаких шрамов.
Для формирования талии подрезают только некоторую часть ребер. После такой операции сокращаются мышцы брюшного пресса, что способствует созданию красивого рельефа.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 10:37

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