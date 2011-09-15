Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Аллергия на гель-лаки - что делать?

Все чаще современницы отдают предпочтение покрытию гель-лаком, чем классическому лаку для ногтей. Несмотря на то, что сам процесс окрашивания довольно длительный, у него есть преимущество: гель-лак держится долго на ногтях. Покрытие не повреждается в течение 3-4 недель. Особенно ценно, когда мастер маникюра выполняет красивые узоры на ногтя, поэтому важен тот факт, что такими ноготками вы сможете любоваться почти месяц, при условии, что они покрыты гель-лаком.
Однако, несмотря на то, что у гель-лаков есть преимущества, один минус может перечеркнуть их все - это аллергия. Проявления аллергии на лак крайне неприятные.
Что же способствует появлению аллергии на гель-лаки? Дело в том, что технология их нанесения состоит из нескольких этапов, которые способствуют их длительному удерживанию на поверхности ногтей.
1. Ногти подготавливают для покрытия, а для этого снимается верхний слой ногтя.
2. Специальным средством ноготь обезжиривают.
3. Наносится основа под лак.
4. Наносится гель-лак, после чего завершает защитный слой.
Каждый слой при этом сушится в УФ-лампе.
В каждом элементе имеется химический состав, который провоцирует появление аллергической реакции, среди них: канифоль, толулол, метакрилат, формальдегид.
Аллергия проявляется шелушением на коже около ногтей, кутикула, подушечки пальцев. Может появиться сыпь, покраснение, зуд. Срочное обращение к врачу поможет устранить все неприятные симптомы и конечно же, придется снять гель-лак, чтобы исключить контакт организма с источником аллергии.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:37

Новости медицины по теме:

  • Легко ли использовать гель-лак для ногтей?
  • Распространенные ошибки при использовании гель-лака для ногтей
  • Возможно ли сделать шеллак дома?
  • Как быстро высушить ногти, покрытые лаком
  • Две недели со стойким лаком на ногтях – Shellac

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия