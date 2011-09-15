→ Аллергия на гель-лаки - что делать?

Все чаще современницы отдают предпочтение покрытию гель-лаком, чем классическому лаку для ногтей. Несмотря на то, что сам процесс окрашивания довольно длительный, у него есть преимущество: гель-лак держится долго на ногтях. Покрытие не повреждается в течение 3-4 недель. Особенно ценно, когда мастер маникюра выполняет красивые узоры на ногтя, поэтому важен тот факт, что такими ноготками вы сможете любоваться почти месяц, при условии, что они покрыты гель-лаком.

Однако, несмотря на то, что у гель-лаков есть преимущества, один минус может перечеркнуть их все - это аллергия. Проявления аллергии на лак крайне неприятные.

Что же способствует появлению аллергии на гель-лаки? Дело в том, что технология их нанесения состоит из нескольких этапов, которые способствуют их длительному удерживанию на поверхности ногтей.

1. Ногти подготавливают для покрытия, а для этого снимается верхний слой ногтя.

2. Специальным средством ноготь обезжиривают.

3. Наносится основа под лак.

4. Наносится гель-лак, после чего завершает защитный слой.

Каждый слой при этом сушится в УФ-лампе.

В каждом элементе имеется химический состав, который провоцирует появление аллергической реакции, среди них: канифоль, толулол, метакрилат, формальдегид.

Аллергия проявляется шелушением на коже около ногтей, кутикула, подушечки пальцев. Может появиться сыпь, покраснение, зуд. Срочное обращение к врачу поможет устранить все неприятные симптомы и конечно же, придется снять гель-лак, чтобы исключить контакт организма с источником аллергии.