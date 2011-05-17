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→ Микропигментация бровей

Перманентный макияж для современных женщин, которые вечно заняты, куда-то спешат и не хотят много времени проводить за макияжем - настоящее спасение. Чаще всего женщины прибегают к татуажу губ бровей, пространства между ресницами. Косметология предлагает качественные пигменты, современное оборудование для нанесения перманента и такую технику, как микропигментирование губ, век, бровей. У микропигментирования появилось множество поклонниц.
Чем отличается микропигментирование от обычного татуажа?
Техника микропигментирование или микроблейдинга, как она еще называется, является своего рода реконструкцией. Дело в том, что во время ее выполнения каждый волосок тщательно прорисовывается. Отличается от татуажа тем, что бровь не закрашивают полностью в один цвет. Для выполнения данного вида пигментирования применяется специальный инструмент в виде лопатки с иглами тонкого диаметра. Иглы одноразовые.
К еще одному преимуществу микроблейдинга относится то, что краска вводится в верхний слой кожи, поэтому ощущения от процедуры более комфортные, а на восстановление уходит меньше времени.
Результат от микропигментирования заметен на протяжении долгого времени - 2 года. Но в этом случае многое зависит от особенностей организма, которые у всех нас различны, от длительности нахождения на солнце. После проведения первой процедуры, через время (45 суток) может понадобиться коррекция. Это необходимо по той причине, что пигмент отторгается, и мастеру нужно недостающие волоски дорисовать.
Микроблейдинг рекомендуется людям с тонкими и редкими бровями. Кроме того, татуаж помогает замаскировать шрамы, рубцы.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 14:48

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