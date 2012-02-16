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→ Залог молодости и красоты

Не секрет, что увлажнение служит ключом к молодости, красоте и долголетию. Именно достаточное увлажнение помогает нормально функционировать всем органам и системам организма человека. Живительная влага нужна коже, волосам, ногтям и только при этом условии организм будет правильно работать, вы будете иметь сияющий вид.
Современная косметология предлагает множество продуктов, призванных нормализовать гидробаланс кожи и одним из самых эффективных средств является гиалуроновая кислота. Открытие гиалуроновой кислоты произошло около 100 лет назад и для нее человек нашел множество способов применения. Самое главное ее достоинство заключается в том, что гиалуроновая кислота способна удерживать большое количество воды.
Присуствует гиалуроновая кислота в организме на протяжении всей жизни, только с возрастом ее количество склонно снижаться, что приводит к старению. Важная задача - восполнить ее недостачу. Современная косметология предлагает инъекции гиалуроновой кислоты. Ее вклывают в зоны лица, стремясь подкорректировать внешность: увеличить объем губ, сделать скулы выразительными, заполнить морщины. Гиалуроновая кислота служит самым усваиваемым средством, поэтому бояться уколов красоты на ее основе не стоит.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:09

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