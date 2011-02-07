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→ Анджелина Джоли стала новым лицом Guerlain

Анджелина Джоли, которая является успешной голливудской актрисой и послом доброй воли ООН, представляет новый аромат. Весь 2016 год у актрисы был насыщенным, в том числе ей пришлось пережить развод с голливудским актером Брэдом Питтом, бесконечными судебными разбирательствами. Но ознаменован он и приятными событиями, так как дом красоты Guerlain, вот уже на протяжении двух веков делающий все возможное для женской красоты, представил Джоли в качестве лица для рекламной компании своего нового аромата.
Парфюмерия дома создается для "женщин, которые нас восхищают и вдохновляют", по утверждению Жака Герлена, создавшего культовые ароматы: Shalimar, Mitsuoko, L'Heure Bleue. Появившийся на небосклоне Guerlain новый аромат Тьерри Вассера служит олицетворением сильной, независимой, увереной в себе женщины, которой присуща женственность, эмоциональность, чувственность и целеустремленность.
Анджелина Джоли для Guerlain - воплощениее красоты, силы. Она: многодетная мать, меценат, актриса, режиссер. Эта женщина умна, талантлива и самодостаточна. В Камбоджи в 2015 году во время съемок фильма Анджелины Джоли была достигнута договоренность о сотрудничестве компании и актрисы. Акцентируется внимание, что доходы от рекламной кампании будут направлены на благотворительность в помощь нуждающимся.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 17:11

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