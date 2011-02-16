Лигатурный фейслифтинг - это омоложение лица, которое относится к "моментальному омоложению". Лигатурный лифтинг помогает пациентам вновь наслаждается восхищенными взорами окружающих, собственной привлекательностью.Процедура лигатурного фейслифтинга позволяет выглядеть на десяток лет моложе. Для контурной пластики применяются хирургические нити: они помещаются в глубокие слои кожи, поэтому следы вмешательства незаметны.Показаниями к проведению фейслифтинга служат следующие:1. Нависание бровей или верхних век.2. Опущение глазных мышц.3. Дряблость кожи.4. Глубокие морщины в области носогубной зоны лица.5. Нарушение шейно-подбородочного угла.Для выполнения лифтинга применяются специальные хирургические нити. Подтяжка выполняется по так называемым векторам омоложения, что противоположно гравитации земли. Закрепление нити осуществляется в волосистой части головы, с закреплением в неподвижных частях лица. Данная техника обеспечивает надежную фиксацию тканей.В результате лигатурного фейслифтинга пациентам обеспечиваются:1. Четкий овал лица.2. Поднятие бровей.3. Коррекция скул.4. Омоложение и подтяжка кожи лица.5. Мышцы лица укрепляются.