Лигатурный фейслифтинг - это омоложение лица, которое относится к "моментальному омоложению". Лигатурный лифтинг помогает пациентам вновь наслаждается восхищенными взорами окружающих, собственной привлекательностью.
Процедура лигатурного фейслифтинга позволяет выглядеть на десяток лет моложе. Для контурной пластики применяются хирургические нити: они помещаются в глубокие слои кожи, поэтому следы вмешательства незаметны.
Показаниями к проведению фейслифтинга служат следующие:
1. Нависание бровей или верхних век.
2. Опущение глазных мышц.
3. Дряблость кожи.
4. Глубокие морщины в области носогубной зоны лица.
5. Нарушение шейно-подбородочного угла.
Для выполнения лифтинга применяются специальные хирургические нити. Подтяжка выполняется по так называемым векторам омоложения, что противоположно гравитации земли. Закрепление нити осуществляется в волосистой части головы, с закреплением в неподвижных частях лица. Данная техника обеспечивает надежную фиксацию тканей.
В результате лигатурного фейслифтинга пациентам обеспечиваются:
1. Четкий овал лица.
2. Поднятие бровей.
3. Коррекция скул.
4. Омоложение и подтяжка кожи лица.
5. Мышцы лица укрепляются.
Процедура лигатурного фейслифтинга позволяет выглядеть на десяток лет моложе. Для контурной пластики применяются хирургические нити: они помещаются в глубокие слои кожи, поэтому следы вмешательства незаметны.
Показаниями к проведению фейслифтинга служат следующие:
1. Нависание бровей или верхних век.
2. Опущение глазных мышц.
3. Дряблость кожи.
4. Глубокие морщины в области носогубной зоны лица.
5. Нарушение шейно-подбородочного угла.
Для выполнения лифтинга применяются специальные хирургические нити. Подтяжка выполняется по так называемым векторам омоложения, что противоположно гравитации земли. Закрепление нити осуществляется в волосистой части головы, с закреплением в неподвижных частях лица. Данная техника обеспечивает надежную фиксацию тканей.
В результате лигатурного фейслифтинга пациентам обеспечиваются:
1. Четкий овал лица.
2. Поднятие бровей.
3. Коррекция скул.
4. Омоложение и подтяжка кожи лица.
5. Мышцы лица укрепляются.