Парафинотерапия для рук является довольно новой, не так давно появившейся процедурой в косметологии, которая успела завоевать популярность у жительниц нашей страны. Это стало возможно благодаря удобству использования, доступной стоимости, полезного воздействия на кожные покровы.
Выполняется процедура благодаря парафину. Уже много лет он применяется в качестве лекарственного средства, помогая справиться с кожными болезными. Одна из отличительных черт - способность сохранять тепло и передавать ее тканям.
Парафиновая ванночка для рук в салонах красоты - наиболее распространенная и приятная процедура по уходу за кожей.
Главное свойство парафина - это его теплоемкость, легкоплавкость, что делает его удобным в применении в виде масок или аппликатора.
Эффект от парафиновых ванночек
1. Благодаря долгодержащемуся теплу усиливается кровообращение в тканях и отток лимфы.
2. Создается непроницаемый барьер, удерживающий влагу, способствующий эластичности кожи. Это уникальная детокс-программа для кожи рук.
3. Парафин уменьшает шершавость и грубость кожи рук, она остается мягкой, эластичной, приобретает свежий цвет и привлекательность.
Эффективна процедура для людей с сухой кутикулой, чувствительной кожей. Способсвует выводу токсинов.