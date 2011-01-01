Парафинотерапия для рук является довольно новой, не так давно появившейся процедурой в косметологии, которая успела завоевать популярность у жительниц нашей страны. Это стало возможно благодаря удобству использования, доступной стоимости, полезного воздействия на кожные покровы.

Выполняется процедура благодаря парафину. Уже много лет он применяется в качестве лекарственного средства, помогая справиться с кожными болезными. Одна из отличительных черт - способность сохранять тепло и передавать ее тканям.

Парафиновая ванночка для рук в салонах красоты - наиболее распространенная и приятная процедура по уходу за кожей.

Главное свойство парафина - это его теплоемкость, легкоплавкость, что делает его удобным в применении в виде масок или аппликатора.

Эффект от парафиновых ванночек

1. Благодаря долгодержащемуся теплу усиливается кровообращение в тканях и отток лимфы.

2. Создается непроницаемый барьер, удерживающий влагу, способствующий эластичности кожи. Это уникальная детокс-программа для кожи рук.

3. Парафин уменьшает шершавость и грубость кожи рук, она остается мягкой, эластичной, приобретает свежий цвет и привлекательность.

Эффективна процедура для людей с сухой кутикулой, чувствительной кожей. Способсвует выводу токсинов.