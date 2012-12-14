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→ Лазерная эпиляция рук
Для того, чтобы чувствовать себя уверено, легко и непринужденно женщины избавляются от лишних волос не только на ногах или в подмышечных впадинах, но также на руках. Эпиляция рук становится все больше популярной среди представительниц прекрасного пола.
В чем особенность эпиляции зоны на руках и есть ли в этом необходимость?
Для начала важно понимать - волосы на руках явление естественное. Но что, если вам хочется иметь гладенькую кожу? Удалить волосы и избавиться от вросших волосков поможет лазерная эпиляция. Данная процедура может выполняться раз в 1,5-2 месяца в зависимости от того, как быстро отрастают волосы. Только полный курс лазерной эпиляции избавляет от волос навсегда.
Практика показывает, из-за того, что волоски на руках растут тонкие и светлые, лазерная эпиляция в этой области особенно эффективна. Применяют несколько видов лазеров, но более щадящий - александритовый - он справляется с пушковыми волосами и не вредит нежной коже. Самое привлекательное в этом виде депиляции: не нужна предварительная подготовка к процедуре. Первое, что делает мастер - с помощью триммера подстригает волоски до 1-2 мм. Далее вспышка света от лазера воздействует на кожу с волосяным покровом.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:39

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