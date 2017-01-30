→ Педикюрные кресла

Педикюрное кресло представляет собой оборудование, без которого современному салону красоты не обойтись, ведь только в салоне вам могут предложить разные виды педикюра:

- SPA-педикюр;

- Комбинированный;

- Аппаратный.

С таким оборудованием к уже имеющемуся перечню услуг можно прибавить еще одну популярную процедуру, которая пользуется большим спросом среди клиентов.

Выбирая кресло для педикюра самое важное, на что следует обратить внимание - это на основные факторы:

- комфорт для клиента;

- удобство работы для мастера;

- соответствие стилю оформления кабинета в салоне красоты.

Но основным критерием данного вида оборудования должно быть удобство для мастера, так как от этого фактора зависит качество выполнения процедуры, ее результат. Должна быть возможность регулировать кресло по высоте, с регулирующимися частями для ног. Комфорт клиенту во время процедуры должны обеспечивать подставки под голову, руки с регулировкой.

За счет механизма кресла для педикюра подразделяются на следующие категории:

- с пневматическим механизмом для подъемника;

- с гидравликой;

- с электроприводом.

Как выбрать именно то кресло, которое бы подходило по всем параметрам?

Самое первое на что обычно ориентируется покупатель - это собственный бюджет. Стоит помнить, что от цены на педикюрное кресло зависит качество исполнения и его набор функций. Не забывайте, что очень часто низкая стоимость товара указывает на использование при производстве сомнительного качества материалов и механизмов. Для того, чтобы процедура в салоне пользовалась успехом и популярностью, на качестве и добротности этого оборудования экономить не стоит. Лучше отдать предпочтение натуральным материалам с надежными системами.

Второе, на что нужно обязательно обратить внимание - это производитель. Рынок косметического оборудования пополняют ряды малоизвестных или вообще не известных компаний. Чтобы уберечь себя от подделок, приобретайте оборудование исключительно в сертифицированных торговых точках или в интернете удостоверьтесь, что компания европейская, а не китайская. Хочется отметить, что отечественные производители практически ни в чем не уступают иностранным фирмам.