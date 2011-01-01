→ Гель для кожи вокруг глаз станет настоящим спасением при начинающихся морщинах

Кожа у глаз отличается от всех остальных зон особой нежностью и чувствительностью. По той простой причине, что под слоем эпидермиса нет мышечной ткани, эпидермис растягивается и рано появляются первые морщины. Данные признаки старения проявляются одинаково, независимо от пола. Для того, чтобы подольше сохранить молодость, применяется гель для глаз.

Гель для кожи вокруг глаз необходим нашим векам и чтобы они не выдавали возраст, каждый день требуется их очищение, тонизирование и увлажнение. Благодаря гелям для век справиться с этими задачами проще простого. Самое замечательное то, что данные средства помогают избавиться от отечности. Гель служит барьером, через который необходимая этой зоне влага и питательные элементы не уходили с ее поверхности.

Гель для глаз выбирают в зависимости от возраста и особенностей кожи.

1. 20-30 лет косметологи советуют пользоваться тонизирующими и увлажняющими средствами с экстрактами лекарственных трав, эфирными маслами можжевельника, лимона. Они защищают кожу от темных кругов и ранних морщин.

2. 30-35 лет. В этом возрасте нужно начинать пользоваться косметикой с anti-age эффектом. Полезными станут увлажняющие средства с цветочными экстрактами и маслом моркови.

3. В 35-40 лет косметологи рекомендуют женщинам использовать подтягивающие кожу век средства. В состав могут быть включены масло виноградных косточек, гиалуроновая кислота.

4. 40-45 лет кожа век становится тоньше, заметны морщины. Использование антивозрастной серии является наиболее оптимальным вариантом. Гели могут содержать коллаген, SPF, ретинол.