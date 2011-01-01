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→ Костная пластика

В наращивании костной ткани возникает необходимость при проведении имплантации зубов. Даже удаляя всего один или два зуба это приводит к деформации всего зубного ряда. Данная ситуация происходит из-за изменений нагрузки на челюсть, в итоге это приводит к атрофии, уменьшению объема костной ткани. Данный негативные изменения отражаются в первую очередь на чертах лица, происходит опущение щек, меняется контур овала лица.Удаление зуба нарушает пародонт, риск роста патогенных микроорганизмов в ранке может привести к воспалениям и в итоге затрудняет имплантацию с дальнейшим протезированием. Это происходит из-за того, что объем кости сокращается со временем, хотя в норме должна быть не меньше 5-7 мм.
Виды остеопластики:
1. Аутотрансплонтация - происходит пересадка собственной костной ткани пациента.
2. Регенерация - используются синтетические или животные материалы для наращивания кости челюсти.
3. Установка барьерных мембран саморассасывающихся или нерассасывающихся.
4. Синуслифтинг.
Современная стоматология предлагает пациентам нарастить костную ткань. Костная пластика или остеопластическая операция при имплантации зубов - малоинвазивное вмешательство. Записаться на консультацию можно на сайте https://sdent-clinic.ru/uslugi/surgical/kostnaia-plastika/. При пластике задействуются верхний или нижний передний отдел челюсти. Данная процедура является начальным этапом перед установкой имплантата. Чтобы нарастить костную ткань в работе используют специальный материал, которым заполняется гайморовая пазуха, в течение 3 - 6 месяцев наращивается необходимый объем костной ткани, при условии, что слизистая здорова, нет кист или новообразований. Эта процедура в стоматологии называется синуслифтингом. Костная пластика выполняется только под анестезией.
С нижней челюсти (это может быть область под подбородком, или зона, расположенная за зубами мудрости) - происходит изъятие некоторого числа костной ткани. После чего фиксируют в проблемном месте с помощью титановых винтов. Ткань в течение 4-6 месяцев восстанавливается, становясь более плотной. После отмеченного периода винты снимают и вживляют зубные имплантаты.
К преимуществам костной пластики относится то, что ткань восстанавливается полностью, это позволяет установить более надежные зубы, которые прослужат гораздо дольше своему владельцу, чем любой другой вид протезирования зубов. Количество осложнений при остеопластике сведено к минимуму.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 17:23

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