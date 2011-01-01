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→ Уход за лицом пока вы спите

Роскошно выглядящие дамы обладают определенными секретами красоты. Без сомнения, посещению дорогих салонов красоты отводится важная роль. Но комплексный уход за кожей остается важным критерием поддержания молодости и красоты. Ночной крем является очень важным компонентом в косметическом уходе за кожей.
Многие знают, что организм активно восстанавливается во время сна. Выбирается ночной крем внимательно, чтобы активные компоненты, входящие в него, помогали справиться с проблемами на лице, делая кожу здоровой, чистой, бархатистой.
В составе ночного крема содержатся необходимые коже восстанавливающие, питательные, увлажняющие компоненты.
Укладываться спать лучше пораньше, чтобы глубокая фаза сна пришлась на полночь.

Выбирают ночной крем в зависимости от следующих факторов:

- тип кожи;
- производитель;
- возраст;
- аромат;
- состав;
- безопасность.

Как правильно пользоваться ночным кремом?

- перед сном принимают расслабляющую ванну, через поры выходят шлаки;
- выполняйте фейслифтинг, укрепляющие мышцы лица;
- перед тем, как наносить крем, лицо тщательно очищается от остатков косметики и загрязнений с помощью лосьона;
- равномерно распределяйте крем по поверхности кожи массажными движениями;
- средство хранится в холодильнике, но перед нанесением его согревают в ладонях.

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 11:40

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