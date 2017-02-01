Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Что дарит коже молочный пилинг

Молочная кислота - продукт, получившийся вследствие распада глюкозы после молочнокислого брожения. Он абсолютно безопасен, так как участвует в углеводном обмене в организме. Кроме того, встречается молочная кислота в сквашенном молоке, соленьях, сыре.
Что хорошего в молочной кислоте для кожи?
Косметологи применяют в своей работе молочную кислоту, добытую промышленным путем. Приобрести ее можно в специализированных косметических магазинах. Для тех, кто самостоятельно не решается сделать пилинг на основе молочной кислоты, косметологи предлагают в салонах красоты эту услугу. Благодаря молочной кислоте в нашей коже запускаются следующие процессы:
- обновляются клетки эпидермиса и микро циркуляция;
- обеспечивается глубокое увлажнение кожного покрова;
- активизирование синтеза коллагена.
Молочный пилинг - это легкое, неглубокое воздействие на кожу с небольшими проблемами. Процедура рекомендуется женщинам в возрасте от 35 лет в качестве комплексного ухода.
Показания к проведению молочного пилинга:
- сухая, обезвоженная кожа;
- наличие пигментации;
- гиперактивная работа сальных желез;
- угревая сыпь;
- свежие растяжки на теле или лице;
- расширенные поры;
- фотостарение;
- первые морщины;
- отсутствие красивого румянца;
- подготовка перед более глубокими процедурами вплоть до коррекции изменений кожи.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, 1 февраля 2017

Новости медицины по теме:

  • Гликолевый пилинг для упругости кожи
  • Безопасен ли химический пилинг в домашних условиях
  • Пилинг с использованием салициловой кислоты
  • Газожидкостный пилинг
  • Пилинг Джесснера - профессиональное омоложение

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия