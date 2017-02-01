→ Что дарит коже молочный пилинг

Молочная кислота - продукт, получившийся вследствие распада глюкозы после молочнокислого брожения. Он абсолютно безопасен, так как участвует в углеводном обмене в организме. Кроме того, встречается молочная кислота в сквашенном молоке, соленьях, сыре.

Что хорошего в молочной кислоте для кожи?

Косметологи применяют в своей работе молочную кислоту, добытую промышленным путем. Приобрести ее можно в специализированных косметических магазинах. Для тех, кто самостоятельно не решается сделать пилинг на основе молочной кислоты, косметологи предлагают в салонах красоты эту услугу. Благодаря молочной кислоте в нашей коже запускаются следующие процессы:

- обновляются клетки эпидермиса и микро циркуляция;

- обеспечивается глубокое увлажнение кожного покрова;

- активизирование синтеза коллагена.

Молочный пилинг - это легкое, неглубокое воздействие на кожу с небольшими проблемами. Процедура рекомендуется женщинам в возрасте от 35 лет в качестве комплексного ухода.

Показания к проведению молочного пилинга:

- сухая, обезвоженная кожа;

- наличие пигментации;

- гиперактивная работа сальных желез;

- угревая сыпь;

- свежие растяжки на теле или лице;

- расширенные поры;

- фотостарение;

- первые морщины;

- отсутствие красивого румянца;

- подготовка перед более глубокими процедурами вплоть до коррекции изменений кожи.