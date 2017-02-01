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→ Лечение атрофических рубцов

Атрофические рубцы являются косметическим дефектом и представляют собой соединительнотканные образования с довольно плотной структурой. Самое неприятное в атрофических рубцах - это то, что самостоятельно они не исчезают, поэтому специалисты предлагают своим пациентам методы избавления от подобного рода рубцов. Так, среди основных способов лечения атрофических рубцов отмечаются следующие приемы:
- иссечение - это оперативное вмешательство, устраняющее хорошо выраженные рубцы. Порой является одним из возможных способов подкорректировать внешний вид рубца;
- мезотерапия подразумевает ввод специальных активных препаратов в слои кожи, и их задача усилить синтез коллагена;
- подсечение - благодаря специальной игле подсекаются соединительные тяжи, то приводит к высвобождению дна атрофического рубца, оно поднимается вверх,  в результате чего кожа натягивается, приобретает гладкость;
- лазерная терапия - может проводиться углекислым или сосудистым лазером. Сосудистый призван склеивать сосуды в рубце, а углекислый способствует испарению верхних слоев кожи;
- применение мазей, гелей и кремов;
- увлажнение - подразумевается косметическая процедура в виде пилингов.
Для выбора конкретного способа лечения предварительно специалист проводит осмотр, собирает анамнез, выясняя причины появления рубца, анализирует его состояние на текущий момент и смотрит на состояние здоровья пациента.

 

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Автор: Мирра Любивая, 1 февраля 2017

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