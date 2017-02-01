→ Лечение атрофических рубцов

Атрофические рубцы являются косметическим дефектом и представляют собой соединительнотканные образования с довольно плотной структурой. Самое неприятное в атрофических рубцах - это то, что самостоятельно они не исчезают, поэтому специалисты предлагают своим пациентам методы избавления от подобного рода рубцов. Так, среди основных способов лечения атрофических рубцов отмечаются следующие приемы:

- иссечение - это оперативное вмешательство, устраняющее хорошо выраженные рубцы. Порой является одним из возможных способов подкорректировать внешний вид рубца;

- мезотерапия подразумевает ввод специальных активных препаратов в слои кожи, и их задача усилить синтез коллагена;

- подсечение - благодаря специальной игле подсекаются соединительные тяжи, то приводит к высвобождению дна атрофического рубца, оно поднимается вверх, в результате чего кожа натягивается, приобретает гладкость;

- лазерная терапия - может проводиться углекислым или сосудистым лазером. Сосудистый призван склеивать сосуды в рубце, а углекислый способствует испарению верхних слоев кожи;

- применение мазей, гелей и кремов;

- увлажнение - подразумевается косметическая процедура в виде пилингов.

Для выбора конкретного способа лечения предварительно специалист проводит осмотр, собирает анамнез, выясняя причины появления рубца, анализирует его состояние на текущий момент и смотрит на состояние здоровья пациента.