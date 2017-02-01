Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Уникальные средства для волос от австралийского бренда Aussie

В нашей стране косметика Aussie появилась сравнительно недавно, но она уже смогла завоевать свою армию поклонников. Стоит обратить внимание на три средства из косметической серии, предлагаемой этим брендом:
- шампунь;
- кондиционер;
- маска, действующая за три минуты.
Благодаря уникальному компоненту - маслу Макадамии, свои волосы доверяют все больше и больше представительниц прекрасного пола. Линейка средств рассчитана на сухие, поврежденные волосы. Достаточно один раз вымыть голову продукцией компании Aussie, как на другие даже смотреть не хочется. Оно дарит множество положительных моментов:
- описание средств преподнесено с хорошей толикой юмора;
- оформление радует глаз;
- потрясающий аромат каждого средства.
Шампунь отлично пенится, что позволяет эффективно устранить с кожи головы и волос любые загрязнения. После шампуня расчесываются волосы легко, становятся послушными. От жесткости волос после шампуня, спасает кондиционер. Он эффективно увлажняет кутикулы волос.
Маска, действующая три минуты имеет плотную консистенцию. Спустя три минуты можно заметить, что волосы на самом деле отлично увлажнились, окрепли, приобрели блеск и гладкость.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, 1 февраля 2017

Новости медицины по теме:

  • Кондиционер для волос
  • Новое в уходе за волосами – ко-вошинг
  • Блеск и сияние для волос от Kiehl's
  • Сухой шампунь Moroccanoil
  • Средства по уходу за волосами от Rene Furterer

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия