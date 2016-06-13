→ Ангельский кушон от корейского бренда Beyond

Все больше косметических компаний включают в свой ассортимент кушоны. Разнообразие на сегодняшний момент впечатляет: предлагаются не только невесомые тональные основы, которые придают красивый тон, увлажняют и припудривают, но также бронзаторы, кушоны для губ и румяна.

Тем не менее, тональная основа на вершине хит-парада. Кушоны компактны и просты в использовании, на лице они незаметны и при этом отлично скрывают мелкие несовершенства. Впервые эти средства появились в Азии, поэтому лучше они получаются именно у азиатских брендов. Например, BB кушон Angel Snow от Beyond подтверждает данную теорию. Оформление кушона великолепное, футляр из плотного пластика, внутри удобное зеркальце. Качество спонжа такое, как у люксовых производителей.

Данный кушон питает кожу, восстанавливая ее эластичность и упругость, повышая защитные функции. Входящие натуральные растительные экстракты улучшают цвет, дарят сияющий здоровый вид. Ингредиентом является экстракт слез ангела - Narcissus Triandrus - он препятствует образованию морщин и замедляет старение.

Если вы еще не знаете, что такое кушон, BB-кушон Angel Snow от Beyond станет лучшим первым средством для знакомства с этим чудо-средством.