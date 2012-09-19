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→ Зачем нужно спортивное питание для девушек

Стремясь стать обладательницей красивого и стройного тела, девушки готовы пойти на многое: не подходить к холодильнику после 18:00, ежедневно устраивать пробежки, даже если за окном дождь, снег или жара, отказываться от десертов и выпечки. Однако, рано или поздно приходит понимание, что физические нагрузки - это невероятное удовольствие. С того времени начинается постепенное погружение в мир спорта, открывая для себя такое понятие, как "спортивное питание".
Итак, к спортивному питанию относятся добавки, дополняющие рацион питания необходимыми для организма микроэлементами. Микроэлементы помогают гораздо легче переносить физические нагрузки, быстрее наращивать мышечную массу и сжигать жиры.
Очень часто ошибочно спортивные добавки путают с допингом. На самом деле это совершенно разные продукты, отличающиеся своим составом, а значит и свойствами. В спортивном питании есть все те компоненты, которые обычно человек получает с едой, только концентрация другая. Например, можно выпить углеводно-белковый коктейль или съесть пасту с большим куском мяса, но зачем? Вот по этой причине активным спортсменам не обойтись без добавок к пище. Правда, это не означает, что придется отказаться от своего привычного рациона и отдать предпочтение исключительно спортивному питанию. Полноценное питание ничто не способно заменить. С тренером составляется индивидуальный график питания, куда включаются натуральные продукты и добавки, все это в целом повысит эффективность тренировок и позволит добиться желаемых результатов.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 10:12

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