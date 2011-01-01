→ Современные методы лечения катаракты глаз

Катаракта представляет собой сложное офтальмологическое заболевание при котором хрусталик глаза или его капсула теряет эластичность. Как правило болезнь является следствием старения организма, но к такому результату могут привести и некоторые заболевания глаз, нарушающие состав влаги, расположенной в передней и задней камерах. Данная влага служит естественным источником увлажнения и питания хрусталика, потому что у него нет собственных кровеносных сосудов, нервных окончаний.
Как можно понять, что у вас развивается катаракта?
- потеря остроты видения;
- из-за появляющегося время от времени затуманивания и размытости предметов, приходится чаще напрягать глаза и концентрировать внимание;
- изменяется цвет зрачка, он приобретает серый или ближе к белому оттенок;
- когда от источника яркого освещения в глазах долгое время видится ореол;
- стремительно развивается близорукость.
Офтальмологи предлагают своим пациентам несколько способов лечения катаракты:
1. Хирургический метод. Лечение катаракты производится с использованием лазера или ультразвука. Конечно, многих пациентов этот тип лечения как раз настораживает и останавливает, но бояться здесь совершенно нечего. Процедура не занимает много времени и операцию проводят под местной анестезией (капают капли). Это делается для того, чтобы заменить износившийся или пострадавший от болезни помутневший хрусталик глаза, провести очистку помутневших волокон. К популярным методам лечения катаракты относится ультразвуковая факоэмульсификация. В этом случае дробится хрусталик посредством ультразвука после чего его фрагменты извлекаются с помощью аспирации. После этого устанавливают искусственный хрусталик - интраокулярной линзы, которая изготовлена из гибкого материала и сворачиваясь через небольшой прокол становится вместо природного хрусталика. После установки линза распрямляется и начинает выполнять функции естественного хрусталика.
2. Гомеопатия. Средства гомеопатии применяются на начальных стадиях развития катаракты. Их задача снизить рост возникающих пятен на хрусталике глаза.
3. Лечение с помощью медикаментов. Данный метод не сможет вылечить от катаракты, но вот замедлить процесс ухудшения способен. Для этого принимают витамины и компоненты, питающие хрусталик.
В наше время подход к терапии катаракты существенно поменялся. Теперь не ждут ее созревания. Современное офтальмологическое оборудование позволяет проводить оперативные вмешательства на любой стадии диагностирования заболевания. Лечение на ранней стадии является менее травматичным.
Как можно понять, что у вас развивается катаракта?
- потеря остроты видения;
- из-за появляющегося время от времени затуманивания и размытости предметов, приходится чаще напрягать глаза и концентрировать внимание;
- изменяется цвет зрачка, он приобретает серый или ближе к белому оттенок;
- когда от источника яркого освещения в глазах долгое время видится ореол;
- стремительно развивается близорукость.
Офтальмологи предлагают своим пациентам несколько способов лечения катаракты:
1. Хирургический метод. Лечение катаракты производится с использованием лазера или ультразвука. Конечно, многих пациентов этот тип лечения как раз настораживает и останавливает, но бояться здесь совершенно нечего. Процедура не занимает много времени и операцию проводят под местной анестезией (капают капли). Это делается для того, чтобы заменить износившийся или пострадавший от болезни помутневший хрусталик глаза, провести очистку помутневших волокон. К популярным методам лечения катаракты относится ультразвуковая факоэмульсификация. В этом случае дробится хрусталик посредством ультразвука после чего его фрагменты извлекаются с помощью аспирации. После этого устанавливают искусственный хрусталик - интраокулярной линзы, которая изготовлена из гибкого материала и сворачиваясь через небольшой прокол становится вместо природного хрусталика. После установки линза распрямляется и начинает выполнять функции естественного хрусталика.
2. Гомеопатия. Средства гомеопатии применяются на начальных стадиях развития катаракты. Их задача снизить рост возникающих пятен на хрусталике глаза.
3. Лечение с помощью медикаментов. Данный метод не сможет вылечить от катаракты, но вот замедлить процесс ухудшения способен. Для этого принимают витамины и компоненты, питающие хрусталик.
В наше время подход к терапии катаракты существенно поменялся. Теперь не ждут ее созревания. Современное офтальмологическое оборудование позволяет проводить оперативные вмешательства на любой стадии диагностирования заболевания. Лечение на ранней стадии является менее травматичным.