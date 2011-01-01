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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Современные методы лечения катаракты глаз
Катаракта представляет собой сложное офтальмологическое заболевание при котором хрусталик глаза или его капсула теряет эластичность. Как правило болезнь является следствием старения организма, но к такому результату могут привести и некоторые заболевания глаз, нарушающие состав влаги, расположенной в передней и задней камерах. Данная влага служит естественным источником увлажнения и питания хрусталика, потому что у него нет собственных кровеносных сосудов, нервных окончаний.
Как можно понять, что у вас развивается катаракта?
- потеря остроты видения;
- из-за появляющегося время от времени затуманивания и размытости предметов, приходится чаще напрягать глаза и концентрировать внимание;
- изменяется цвет зрачка, он приобретает серый или ближе к белому оттенок;
- когда от источника яркого освещения в глазах долгое время видится ореол;
- стремительно развивается близорукость.
Офтальмологи предлагают своим пациентам несколько способов лечения катаракты:
1. Хирургический метод. Лечение катаракты производится с использованием лазера или ультразвука. Конечно, многих пациентов этот тип лечения как раз настораживает и останавливает, но бояться здесь совершенно нечего. Процедура не занимает много времени и операцию проводят под местной анестезией (капают капли). Это делается для того, чтобы заменить износившийся или пострадавший от болезни помутневший хрусталик глаза, провести очистку помутневших волокон. К популярным методам лечения катаракты относится ультразвуковая факоэмульсификация. В этом случае дробится хрусталик посредством ультразвука после чего его фрагменты извлекаются с помощью аспирации. После этого устанавливают искусственный хрусталик - интраокулярной линзы, которая изготовлена из гибкого материала и сворачиваясь через небольшой прокол становится вместо природного хрусталика. После установки линза распрямляется и начинает выполнять функции естественного хрусталика.
2. Гомеопатия. Средства гомеопатии применяются на начальных стадиях развития катаракты. Их задача снизить рост возникающих пятен на хрусталике глаза.
3. Лечение с помощью медикаментов. Данный метод не сможет вылечить от катаракты, но вот замедлить процесс ухудшения способен. Для этого принимают витамины и компоненты, питающие хрусталик.
В наше время подход к терапии катаракты существенно поменялся. Теперь не ждут ее созревания. Современное офтальмологическое оборудование позволяет проводить оперативные вмешательства на любой стадии диагностирования заболевания. Лечение на ранней стадии является менее травматичным.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:34

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