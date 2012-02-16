→ Хотите помолодеть? Гиалуроновая кислота в этом верная помощница

Сегодня гиалуроновая кислота популярна и распространена в косметических средствах и процедурах как никогда прежде. А все потому, что это вещество способно превосходно увлажнять кожу и разглаживать морщины.

Итак, как по максимуму извлечь пользу от гиалуроновой кислоты?

Следует заметить, что гиалуроновая кислота является компонентом самого организма человека и входит в состав соединительной ткани суставов. Ее способность удерживать в себе большое количество молекул воды впечатляет. Именно по этой причине многие современные увлажняющие кремы разработаны на основе гиалуроновой кислоты.

Почему со временем так важно включать в уход крем на основе гиалуроновой кислоты

Инъекции гиалуроновой кислоты

С возрастом кожа все меньше вырабатывает собственную гиалуроновую кислоту в достаточном количестве. Уходовая косметика помогает восполнить ее недостаток. Как отмечают специалисты, лучше всего начать пользоваться этими средствами до появления глубоких морщин.

В основе препаратов, которые предназначены для инъекций, входит гиалуроновая кислота. Уколы не вызывают привыкания организма, вводятся на разную глубину эпидермиса, выравнивая глубокие морщины. Входит ГК в филлеры для коррекции формы губ, скул.



Как видим, без препаратов гиалуроновой кислоты современной женщине не обойтись, если она желает долгое время оставаться молодой, привлекательной со здоровой кожей лица и тела.