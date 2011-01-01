→ Что важно знать перед тем, как решиться на пирсинг

Появившаяся мода прокалывать пупок, ноздри, язык, брови, губы и другие части тела, остается актуальной до сих пор. Среди молодежи распространено мнение, что пирсинг, если соблюдать осторожность и правила гигиены при прокалывании - не несет в себе никакой угрозы. Однако, по исследованиям американских ученых-дерматологов, растет число аллергий на никель, который присутствует во многих украшениях для пирсинга. Угроза здоровью заключается в том, что отличить инфекцию и аллергию на никель довольно сложно - симптомы одинаковы. Чаще всего осложнения в виде аллергии проявляются покраснением, зудом, припухлостью в области прокола, жжения. Лечение от инфекции не сможет привести к долгожданному результату, если человек имеет дело с аллергией. Если симптомы сопровождают не только в месте прокола, но еще и в других местах, вероятно, это аллергическая реакция организма на раздражитель - никель.Ученые предупреждают, что как правило, по прошествии времени пирсинг надоедает и при отказе от него на теле остаются шрамы и рубцы.Дантисты в свою очередь предупреждают всех, кто хочет сделать пирсинг языка. Дело в том, что существует риск появления местного заражения или воспаления и в целом подрыв здоровья организма. Любовь к пирсингу может привести к разрушению эмали, дефекту речи.