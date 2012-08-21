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→ Зубная имплантация, ее виды

Зубной имплант представляет собой искусственно созданную конструкцию, призванную стать заменой отсутствующего или полуразрушенного зуба. Имплантаты устанавливают в костную ткань челюсти, в слизистую или надкостницу - многое зависит от типа имплантата и его функций. Импланты используются чаще всего в качестве опоры для зубных протезов, однако, могут применяться для поддержки ортодонтических конструкций.
На сегодняшний день имплантация зубов является самой востребованной услугой в стоматологии. Когда импланты подобраны правильно, с ними комфортно и они прослужат не один десяток лет.
Итак, если встал вопрос, какие зубные импланты выбрать, необходимо отметить, что они бывают разными и различаются по:
- материалу имплантатов: металлические, керамические;
- видам имплантатов: корневидные, пластиночные, комбинированные, поднакостные (субпериостальные), эндодонтические, внутрислизистые, ортодонтические, базальные;
- фирмам-производителям.

Что служит показанием для установки зубного импланта?

Перед тем, как проводить саму имплантацию, стоматолог определяет общее состояние здоровья пациента, выясняет наличие сопутствующих заболеваний. Для этого оцениваются состояние твердых и мягких тканей всей полости рта, назначается рентген костной ткани челюсти. По результатам обследования врач определяет какой вид импланта подходит для его пациента.
Показанием для установки импланта служит:
- отсутствие зуба после его удаления;
- врожденная недостача зубов;
- удаляется зуб с одновременной установкой зубного импланта.
Довольно часто пациенты переживают по поводу того, не отторгнет ли организм вживленный в ткани инородный предмет - имплант? Врачи уверяют, что гарантированно 97% случаев показывают превосходный результат. Но все же, чтобы не попасть в категорию риска тех "кому не повезло" нужно обязательно выяснить некоторые детали до начала имплантации:
- предоставить полную информацию о наличии заболеваний, приема лекарств, возможных осложнениях после операции, учитывая опыт ранее проведенных операций;
- следовать четким указаниям своего лечащего врача после имплантации зуба.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 16:31

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