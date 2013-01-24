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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Модные и порой шокирующие пластические операции

Уже давно замечено, что тренды - вещь беспощадная и те, кто строго следует требованиям моды, вынуждены даже терпеть болезненные ощущения. Современный человек к некоторым модным веяниям не проявляет интереса, а некоторым стремится следовать неукоснительно. Что только не придумывали люди, чтобы выделяться. В тренде были тонкие ключицы, пирсинг во всех местах, где только фантазия позволяла, татуировки, увеличение губ.
Летом многие девушки решили, что пришло время оголяться по максимуму, поэтому в тренде появились прозрачные майки и любая другая одежда без бюстгалтера. Из-за этой моды у пластических хиурургов появилась работа, направленная на уменьшение формы сосков. По данным американской ассоциации пластической хирургии в 2016 году операция по уменьшению сосков была самой популярной. Она смогла не только оставить далеко позади ринопластику, но на данный момент выбивается в лидеры.
Чтобы фотографии в социальных сетях были еще лучше, девушки обращаются к хирургам за операцией, благодаря которой в области живота косточки выпирают. Этот эффект необходим для того, чтобы лежа на спине фигура смотрелась натренированной.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 14:12

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