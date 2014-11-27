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→ Пилинги, которые подготовят кожу к весне
Убрать слои мертвой кожи так, чтобы осталась под ними молодая кожа - это серьезная задача, которая стоит перед современными косметологами. С подобной задачей справляется пилинг лица.
Пилинг представляет собой далеко не самую приятную процедуру очищения кожи. В процессе происходит удаление омертвевших частиц. Популярностью в последнее время пользуется химический пилинг. Он разнообразен и выбирают его в зависимости от тех проблем, которые нужно устранить на коже:
1. Ретиноевый пилинг или желтый. Процедура подходит девушкам с чувствительной и нежной кожей лица.
2. Пилинг доктора Крулига. Средство, направленное на устранение угревой сыпи с лица. В состав средства для пилинга входит азелаиновая кислота, которая борется с гиперпигментацией, тусклым цветом кожи и угрями.
3. Мезотерапия. Мезопил пилинг не только оздоравливает кожу лица, но и эффективное средство против старения.
4. Миндальный пилинг. Благодаря ему можно устранить излишнюю жирность кожи, а соответственно свести на "нет" высыпания на кожных покровах. Борется с гиперпигментацией. Если есть акне, миндальный пилинг поможет решить эту острую проблему.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 14:42

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