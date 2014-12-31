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→ Способы, помогающие приобрести ямочки на щечках

Ямочки на щеках это маленькие углубления, образуемые во время сокращения большой скуловой мышцы. Так, когда человек улыбается, у него вследствие особенностей строения скуловой мышечной ткани появляются характерные углубления на скулах около рта. Располагаться ямочки могут на разном расстоянии от уголков рта, по форме они могут быть круглыми или слегка удлиненными.
В состоянии покоя ямочки незаметны, и появляются они чаще всего во время улыбки или другой активности лица. С ямочками на щеках образ приобретает обаяние, нежность и уникальность. Эти люди привлекательны в глазах противоположного пола. В народе ямочки на щечках называются "поцелуем ангела". Не зря многие женщины мечтают о ямочках на своем лице. Сделать щечки с ямочками на лице можно искусственно - благодаря пластической хирургии. Спрос на димпл-эктомию растет с каждым днем в Америке, Европе и в нашей стране. Операция несложная, но эффективная.
Не решаясь на пластику, девушки придумывают другие способы, и в этом им помогает декоративная косметика:
- карандаши;
- тени;
- пудра;
- корректоры;
- жидкая подводка.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 20:25

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