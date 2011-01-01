→ Игривость и жизнерадостность нового парфюма от Miu Miu L'Eau Bleue

Если первый парфюм от бренда Miuccia Prada - Miu Miu Eau de Parfum олицетворял собой юность и свободу, отражая стремление юной особы к приключениям и проявлению собственного характера, то чего стоит ожидать от второго аромата? Внучка знаменитого деда всегда подчеркивает, что ее бренд является самостоятельной единицей со своей концепцией и более демократичен, чем Prada.

Вторым ароматом модного дома стал L'Eau Bleue - творение известного парфюмера Daniela Andrier воплощение особого ощущения, знакомого каждой женщине - осознания близости весны и наступления теплых, легких дней, дуновения легкого ветерка. Нам всем хочется, чтобы весна пришла как можно раньше, это стремление пробуждает в представительницах прекрасного пола желание быть красивой. Стоит подумать о новом парфюме, ведь к смене сезона так хочется обновлений в настроении, образе, жизни в целом.

Из чего же состоит Миу Миу?

- В верхней ноте слышится ландыш;

- Ноты в сердце аромата - зелень, белые цветы и роса;

- В базе Akigalawood (перец, оттенок уда, пачули).