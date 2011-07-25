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→ Как не допустить отвисания молочных желез

Если бы жизнь на земле протекала в невесомости или земля вращалась с чуть большей скоростью, грудь бы не отвисала, как предсказывают ученые. Однако, реальность крайне суровая и в ней есть место неудобным бюстгальтер, молокоотсосам, грудному вскармливанию и с этим всем женщине приходится мириться, надеясь, что в скором будущем ученые найдут средство, которое поможет груди выглядеть безупречно в любом возрасте. Как оказалось, существуют некоторые способы, которые помогут молочным железам оставаться долгое время упругими  и не отвисать, при этом не пользуясь центрифугой. А ведь такой вариант в свое время рассматривался в начале 20 века.
Рассмотрим некоторые наши привычки, за счет которых происходит старение груди.
1. В вашем рационе мало или нет вообще апельсинового сока. Из-за недобора витаминов В и С, отвечающих за выработку коллагена, грудь начинает опускаться.
2. Чрезмерное употребление сладостей, чипсов, сдобы. Известно давно, что рафинированная пища в чрезмерном количестве приводит к тому, что в организме начинают откладываться лишние жиры. Жир в первую очередь замещает ткани груди и впоследствии теряет свою форму.
3. Быстро поправляетесь и быстро теряете вес. Резкое похудение, недоедание и диеты сказываются на груди. Без сомнения, при лишнем весе нужно заниматься собой, но не увлекаться. Подбирать бюстгалтер по размеру. Вполне естественно, что при похудении грудь будет уменьшаться, но нельзя допускать, чтобы молочные железы свободно болтались или чрезмерно сдавливались.
4. Вегетарианство. Отказ от мяса приводит к тому, что организму не хватает белка, что сказывается на фигуре, она теряет свои прелестные очертания.
5. Коже необходимо увлажнение. Нужен обязательно массаж перед сном с увлажняющим средством.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 12:25

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