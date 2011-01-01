Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, витамины В, ВИЧ, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, настроение, недоношенность, ожирение, онкология, работа, рак, рак простаты, ребенок, рыба, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, статины, стволовые клетки, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Когда покупать первый антивозрастной крем
Многие девочки завороженно смотрят на то, как мама утром и вечером совершает ритуал ухода за кожей, мечтая, что когда-то и они так же будут за собой ухаживать. Но с возрастом эйфория от пользования косметикой исчезает, особенно когда приходится задумываться об антивозрастном средстве. Часто женщины откладывают решение этого вопроса, думая, что это решение указывает на уже не молодой возраст. Однако, пользоваться антивозрастными средствами нужно начинать раньше, чем мы начнем замечать первые признаки старения.
Некоторые почему-то обладают ошибочным мнением, что как только начать пользоваться кремом с анти-эйдж эффектом, кожа расслабляется и перестает "работать". Как же узнать, когда пора пользоваться антивозрастным уходом? Косметологи единодушны во мнении, что использовать сыворотки и кремы можно уже с 27-30 лет. Многое зависит от индивидуальных особенностей кожного покрова, типа кожи. Очень часто внешний вид зависит от наследственности, особенности мимики, образа жизни, вредных привычек.
Отличаются антивозрастные средства набором активных ингредиентов, концентрацией. Если в креме для 30 лет не так много активных компонентов, то в уходе 40+ их уже на порядок больше.
При выборе антивозрастного средства учитываются:
- возраст;
- время, когда его рекомендовано использовать;
- защита от солнца;
- тип кожи.
Начав пользоваться кремом против старения вовремя, морщинки появятся еще не скоро.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 12:49

Новости медицины по теме:

  • Антивозрастная косметика
  • С какого возраста можно пользоваться антивозрастной косметикой
  • Оставайся молодой!
  • Когда начинать пользоваться средствами с гиалуроновой кислотой?
  • Правильно Вы пользуетесь сывороткой для лица?

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия