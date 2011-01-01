→ Когда покупать первый антивозрастной крем

Многие девочки завороженно смотрят на то, как мама утром и вечером совершает ритуал ухода за кожей, мечтая, что когда-то и они так же будут за собой ухаживать. Но с возрастом эйфория от пользования косметикой исчезает, особенно когда приходится задумываться об антивозрастном средстве. Часто женщины откладывают решение этого вопроса, думая, что это решение указывает на уже не молодой возраст. Однако, пользоваться антивозрастными средствами нужно начинать раньше, чем мы начнем замечать первые признаки старения.Некоторые почему-то обладают ошибочным мнением, что как только начать пользоваться кремом с анти-эйдж эффектом, кожа расслабляется и перестает "работать". Как же узнать, когда пора пользоваться антивозрастным уходом? Косметологи единодушны во мнении, что использовать сыворотки и кремы можно уже с 27-30 лет. Многое зависит от индивидуальных особенностей кожного покрова, типа кожи. Очень часто внешний вид зависит от наследственности, особенности мимики, образа жизни, вредных привычек.Отличаются антивозрастные средства набором активных ингредиентов, концентрацией. Если в креме для 30 лет не так много активных компонентов, то в уходе 40+ их уже на порядок больше.При выборе антивозрастного средства учитываются:- возраст;- время, когда его рекомендовано использовать;- защита от солнца;- тип кожи.Начав пользоваться кремом против старения вовремя, морщинки появятся еще не скоро.