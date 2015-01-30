Феруловый пилинг - одна из самых безопасных процедур для лица, задача которого поверхностно очистить кожу от ороговевших клеток, что помогает избавиться от пигментации, угрей, разгладить морщины. Действует фируловый пилинг крайне деликатно. Он призван эффективно очищать и вравнивать структуру кожи. Вы сможете позабыть о проблемах, связанных с:

- неровным цветом кожи;

- угревой болезнью;

- пигментацией;

- мелкими морщинами;

- медленным процессом клеточного обмена;

- сухостью и шелушением.

Но феруловый пилинг невозможен, если есть аллергические реакции или имеются воспаления, открытые повреждения на коже.

К основным компонентам ферулового пилинга относятся феруловая кислота, добытая из одноименного растения. Известно, что ферул обладает антибактериальными, противовирусными свойствами. Она входит во множество средств для ухода за лицом и телом, а также в биологически активные добавки. В составе помимо кислот находятся также витамины, микро и макроэлементы, минералы, компоненты способствующие очищению всех слоев кожи. Феруловый пилинг применяется в некоторых салонах как эффективная процедура омоложения.