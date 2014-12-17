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→ Когда решила ударить в грязь лицом - какие маски из глины самые популярные

Глина является наиболее доступным продуктом, используемым в косметическом уходе. Она превосходно справляется с задачей адсорбирования грязи и излишков жира с поверхности кожных покровов, сужает поры, устраняет блеск, ей присущи антисептические и противовоспалительные свойства. Маски из глины помогают снизить вероятность появления воспаления на коже, слегка подсушивает ее.
Все известные людям типы глины "работают" для лица, обеспечивая решение тех или иных задач, связанных с восстановлением красоты и красивого вида лица. Почему многие любят глиняные маски? Весь секрет заключается в том, что глиняные маски практически сразу дают положительный результат.
Ведущие косметические бренды не остаются в стороне темы глиняных масок и предлагают своим поклонницам следующие продукты:
- детокс-маска с клеевой текстурой от Estee Lauder - NightWear Plus эффективно очищает кожу от грязи, токсинов, сужает поры. После ее применения вы будете наслаждаться свежестью и бархатистостью своей кожи.
- очищающая кожу маска на основе белой глины от Lancome - Pure Empreinte, подходит для жирной и комбинированной кожи. Эффективная маска для очищения и сужения пор.
- омолаживающая натуральная био-глина с Курильских островов Planeta Organica Secrets of Kam-Chat-Ka обещает справиться сразу с несколькими задачами: повысить упругость кожи, подтянуть овал лица, разгладить морщинки.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:31

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