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→ Салонные процедуры по увеличению объема и длины ресниц

У современных девушек ресницы являются ключевой особенностью макияжа. В то время, как косметические бренды устроили соревнования у кого лучше всего тушь или накладные ресницы, салоны красоты предлагают воспользоваться соответствующими услугами, которые обещают сделать взгляд более открытым и тушь для этого совершенно бесполезной.
К популярным салонным процедурам относится наращивание ресниц. Всего за два часа мастер обещает потрясающей длины и густоты ресницы. В среднем длина наращенных ресниц может достигать от 6 до 15 мм, а вот в объеме они могут быть увеличены до 100%.
Не менее популярно и ламинирование ресниц или подвергание волосков кератиновой завивке. Название выбирает салон самостоятельно, но на самом деле главное понимать, что речь идет об одной и той же услуге. Ламинирование позволяет прижать ресницам определенный объем, изгиб, форму, держится на протяжении 3 месяцев. Процедура считается полезной для, так как в составе средства для завивки есть полезный белок, заполняющий структуру каждой ресницы, что обеспечивает им надежную защиту от вредного воздействия окружающей среды. Замечено многими девушками, что после ламинирования ресницы лучше растут.
Окрашивание хной. Хна вновь оказалась в тренде. Без нее не обходится прокрашивание бровей и ресниц. Данный вариант крайне удобный, если вы часто в разъездах, ритм жизни такой, что вы не успеваете даже как следует подкраситься. Хна помогает создать вид прокрашенных ресниц, они визуально выглядят объемнее, длиннее.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 14:53

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