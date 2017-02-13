→ Корейские маски для лица, что выбрать

Южная Корея нас радует обилием инновационных и уникальных косметических продуктов, в частности, масками. Если вы еще не пробовали корейские маски, пришло время это сделать и ваше мероприятие уже никогда не будет прежним. Современная бьюти-индустрия действительно удивляет. Никто не может устоять перед потрясающим косметическим эффектом и не менее прекрасным оформлением. Сейчас на рынке представлено большое количество разных масок, которые подбираются под тип кожи, задачу, продолжительности.

Основные форматы корейских масок:

1. Альгинатные маски. Они способны преобразовать нежные кожные покровы лица и тела. Активные вещества маски проникают глубоко в слои кожи, восстанавливают защитные функции кожи, повышают эффективность сывороток и кремов.

2. Ночные маски. С тех пор как они несколько лет назад появились на полках магазинов, ночные маски не сдают своих позиций. Что привлекательного для нас в ночных масках? Дело в том, что в период с 23 до 5 часов утра клетки активно восстанавливаются, мышцы не напряжены, что позволяет активным компонентам маски глубоко проникать в глубь эпидермиса и решать проблемы с кожей. Они изготовлены на базе улиточного секрета муцина, который подтягивает, разглаживает морщинки, воздействует на сальные железы.

3. Экспресс-маски. Это гидрогелевые или тканевые маски, которые пропитаны определенным составом. Достаточно всего лишь 15 минут, чтобы освежить кожу, придать ей красивый вид. В этих масках уже заранее прорезаны отверстия для глаз, рта, носа для удобства пользователей. Активные компоненты из средства глубоко проникают в глубинные слои кожи, быстро впитываются и не требуют смывания.

Помните, секрет красивой внешности не в декоративной косметике, а в правильном и регулярном уходе.