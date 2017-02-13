Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, беременность, вакцина, витамины В, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, диагностика, здоровье, зрение, изобретение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, настроение, недоношенность, ожирение, онкология, работа, рак, рак простаты, ребенок, рыба, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, статины, стволовые клетки, табак, трансплантация, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Корейские маски для лица, что выбрать

Южная Корея нас радует обилием инновационных и уникальных косметических продуктов, в частности, масками. Если вы еще не пробовали корейские маски, пришло время это сделать и ваше мероприятие уже никогда не будет прежним. Современная бьюти-индустрия действительно удивляет. Никто не может устоять перед потрясающим косметическим эффектом и не менее прекрасным оформлением. Сейчас на рынке представлено большое количество разных масок, которые подбираются под тип кожи, задачу, продолжительности.

Основные форматы корейских масок:

1. Альгинатные маски. Они способны преобразовать нежные кожные покровы лица и тела. Активные вещества маски проникают глубоко в слои кожи, восстанавливают защитные функции кожи, повышают эффективность сывороток и кремов.
2. Ночные маски. С тех пор как они несколько лет назад появились на полках магазинов, ночные маски не сдают своих позиций. Что привлекательного для нас в ночных масках? Дело в том, что в период с 23 до 5 часов утра клетки активно восстанавливаются, мышцы не напряжены, что позволяет активным компонентам маски глубоко проникать в глубь эпидермиса и решать проблемы с кожей. Они изготовлены на базе улиточного секрета муцина, который подтягивает, разглаживает морщинки, воздействует на сальные железы.
3. Экспресс-маски. Это гидрогелевые или тканевые маски, которые пропитаны определенным составом. Достаточно всего лишь 15 минут, чтобы освежить кожу, придать ей красивый вид. В этих масках уже заранее прорезаны отверстия для глаз, рта, носа для удобства пользователей. Активные компоненты из средства глубоко проникают в глубинные слои кожи, быстро впитываются и не требуют смывания.   
Помните, секрет красивой внешности не в декоративной косметике, а в правильном и регулярном уходе.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, 13 февраля 2017

Новости медицины по теме:

  • Маски для лица: от грязевых до тканевых
  • Маски для лица с коллагеном
  • Патчи для глаз
  • Тканевые маски: в чем причина их растущей популярности
  • Новые маски для лица покоряют своей эффективностью

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия