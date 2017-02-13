→ Зачем нужны патчи под глаза?

Патчи под глаза полюбили многие девушки и женщины, так как эти средства показали высокую эффективность при уходе за кожей глаз.

Все, кто попробовал патчи под глаза, смог оценить их по достоинству. Данный продукт по праву считается лучшим в плане ухода за кожей под глазами. Желаете избавиться от синяков, мешков, пролегших под веками, мимическими морщинами? Сделать это просто - достаточно использовать патчи.

Каждая маска предлагает решить определенные проблемы, которые имеются в этой зоне.

Collagen Eye Zone Mask Purederm - эффективно борется с темными кругами, увлажняет нежную тонкую кожу век, и заботится за счет активных компонентов, входящих в патч. В составе есть витамин Е, экстракт зеленого чая. Обеспечивает дренажный эффект, который выводит лишнюю жидкость, скопленную в зоне вокруг глаз.

Рекомендован патч, действующий по принципу филлера от компании Librederm. Служит аналогом салонной процедуры. Дело в том, что на поверхности данного аппликатора расположено множество тонких микроигл, задача которых доставлять в проблемную зону гиалуроновую кислоту. Используется продукт также в области переносицы, носогубных складок.

Ставший уже легендарным патч Secret Key, который покорил ни одной сердце, справляется с отечностью под глазами. Патчи изготовлены из гидрогеля, они легко закрепляются под глазами, после чего можно заниматься привычными занятиями. В состав патча входят коллагеновое золото, гиалуроновая кислота, экстракты растительных трав алоэ и розмарина. В итоге вы получаете подтянутую и свежую кожу.