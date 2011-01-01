→ Что сделать, чтобы пупок стал красивее, если он несовершенен?

Кому может понадобиться пластика пупка?

Некрасивого вида пупок, даже спрятанный под одеждой, беспокоит многих девушек, которые стремятся к совершенно идеальному животику. Для исправления несовершенной формы пупка существует умбиликопластика.В каких случаях врачи рекомендуют провести коррекцию формы пупка:- после рождения ребенка, если по прошествии времени пупок не принимает прежнюю форму;- располагается слишком глубоко и из-за этого внутри скапливается секрет, избавиться от которого крайне сложно;- расположен несимметрично;- пациентам, которым проводили операцию в брюшной полости и была задета область пупка.Благодаря пластической хирургии пациенты избавляются не только от недостатков во внешнем образе, но и приобретают уверенность в собственной привлекательности.Стандартом нормы и привлекательности считается воронкообразный пупок аккуратной формы. Пупок должен располагаться на одинаковом расстоянии от лобка и мечевидного отростка грудной клетки.Чаще всего пациенты обращаются за помощью к специалистам, если у них пупочные грыжи, растяжки кожи после беременности. Мероприятия умбиликопластики заключаются в устранении пупочной грыжи, которая и служит причиной деформации пупка.