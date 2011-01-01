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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Что сделать, чтобы пупок стал красивее, если он несовершенен?
Некрасивого вида пупок, даже спрятанный под одеждой, беспокоит многих девушек, которые стремятся к совершенно идеальному животику. Для исправления несовершенной формы пупка существует умбиликопластика.

Кому может понадобиться пластика пупка?

В каких случаях врачи рекомендуют провести коррекцию формы пупка:
- после рождения ребенка, если по прошествии времени пупок не принимает прежнюю форму;
- располагается слишком глубоко и из-за этого внутри скапливается секрет, избавиться от которого крайне сложно;
- расположен несимметрично;
- пациентам, которым проводили операцию в брюшной полости и была задета область пупка.
Благодаря пластической хирургии пациенты избавляются не только от недостатков во внешнем образе, но и приобретают уверенность в собственной привлекательности.
Стандартом нормы и привлекательности считается воронкообразный пупок аккуратной формы. Пупок должен располагаться на одинаковом расстоянии от лобка и мечевидного отростка грудной клетки.
Чаще всего пациенты обращаются за помощью к специалистам, если у них пупочные грыжи, растяжки кожи после беременности. Мероприятия умбиликопластики заключаются в устранении пупочной грыжи, которая и служит причиной деформации пупка.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 10:16

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