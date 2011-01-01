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→ Что важно иметь в ванной для красоты тела

Всем нам хочется обладать красивым телом, баловать себя, любить, и благодаря этому тело приобретает прекрасные привлекательные формы. При систематическом уходе за телом красивый результат будет непременно. Для ухода за кожей тела в ванной должен быть арсенал определенной косметики, а вот какой именно, разберемся.
1. Мыло. Производители предлагают большой выбор мыла с разными ароматами, добавлением смягчающих компонентов. Самое важное, чтобы мыло не сушило кожу. Для чувствительной и сухой кожи мыло не подходит.
2. Гели и пена для душа. В ванне всегда можно найти несколько вариантов разных гелей. Их можно выбрать в зависимости от настроения. Гели благодаря добавкам в виде экстрактов растений и эфирных масел смягчают кожу. Пена для ванн помогает расслабиться после напряженного дня.
3. Соли для ванн. Соли смягчают и уберегают от сухости. Организм вновь приобретает утраченный тонус.
4. Эфирные масла. Для сухой кожи крайне важно эфирное масло. Буквально несколько капель достаточно, чтобы кожа стала мягкой, бархатной.
5. Лосьоны для тела. Лосьон для тела увлажняет и придает коже неповторимый аромат. Так, собираясь на вечеринку, для того, чтобы произвести впечатление на своего мужчину, используйте средства по уходу за телом одного аромата.
6. Мочалки и губки. В арсенале каждой девушки их должно быть достаточно. Каждая зона требует к себе определенного подхода, для ягодиц и ног подойдет мочалка пожестче, а для всех остальных мочалки средней жесткости для превосходного очищения.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 10:46

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