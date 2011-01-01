→ Скоро можно будет навсегда забыть о морщинах

Открытие ученых сможет привести к тому, что морщины уйдут в прошлое. В Пенсильванском Университете (США) ученые совершили революционное открытие, приведшее к разработке новых методик, направленных на сохранение молодости кожи. Они стали во главе технологии безрубцового заживления ран на коже. В норме адипоциты - жировые клетки, расположены в коже, но со временем они теряются и именно их нехватка, как думают ученые, является основной причиной появления перманентных морщин на лице, которые наблюдаются у людей в пожилом возрасте.Проведенные лабораторные исследования показали, каким образом волосяные фолликулы способствуют заживлению ран на коже и при этом на ней не образуются рубцы и швы. Это происходит за счет работы таких сигнальных молекул, которые называются морфогенетические белки кости. Данные сигнальные молекулы заставляют жировые клетки преобразовываться и в дальнейшем поддерживать молодость кожи.