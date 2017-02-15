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→ Как делать макияж при шелушащейся коже?

В зимнее время с нас сходит, как говорится, "три шкуры". В холода шелушение встречается повсеместно. Если проблема появилась накануне деловой встречи или важного организационного мероприятия, нужно срочно предпринимать определенные действия.
Подготовка к макияжу требует сглаживания рельефа, тем более, если кожа неровная. Для этого нужно сделать пилинг на основе фруктовых кислот или гоммаж. После процедуры на кожу наносят увлажняющий крем и базу под макияж.
Подбирается тональный крем. Зимой это средство нужно подбирать внимательно. Оно должно питать и увлажнять кожу. В тональниках как правило должны содержаться витамины А и Е, молочные протеины, гиалуроновая кислота.
На время от матирующих кожу продуктов лучше всего отказаться, так как эти продукты могут лишь усугубить и без того печальную ситуацию. Исключением служит минеральная пудра, в основе которой есть растительные экстракты, протеины шелка, которые восстановят кожу и сделают ее свежей.
От контурирования можно не отказываться. Для макияжа нужно выбирать бронзеры, кремовые пудры с неплотной текстурой. Наносятся средства влажным спонжем, что позволяет равномерно распределять их по поверхности дермы.

 

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Автор: Мирра Любивая, 15 февраля 2017

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