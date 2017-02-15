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→ Новая техника ухода за волосами, избавляющая от секущихся кончиков

Американским мастером-парикмахером предложена техника, которая помогает быстро и эффективно избавляться от секущихся кончиков, называется она - дастинг. До настоящего времени с проблемой сечения кончиков волос справлялись только двумя методами:
1. Профессиональной косметикой, предотвращающей сечения волос.
2. Радикально с помощью стрижки.
Но что оставалось делать всем тем, у кого и так короткая стрижка, а волоски с посеченными кончиками Или жалко состригать локоны, которые медленно растут? Для таких клиентов парикмахер из Лос-Анджелеса изобрел новую технику, которая получила название "дастинг". В переводе - "смахивание пыли". Дастинг представляет собой что-то среднее между уходом за волосами и стрижкой, так как этот метод не предусматривает большую потерю длины.
Самое главное правило дастинга - это быстрота и профессиональная осторожность. Выполняется мастером острыми ножницами. Процесс напоминает удаление катышков и пыли с ткани, чтобы не повредить волокно ткани нужно работать быстро и очень острым инструментом, только слегка касаясь прядей. В процессе самое большее, что теряется в длине 0,5-1 см.
Рекомендуется дастинг девушкам, которые часто делают химическую завивку, окрашивают волосы, пользуются такими инструментами для укладки, как фен с горячим воздухом.

 

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Автор: Мирра Любивая, 15 февраля 2017

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