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→ Аромат Mon Paris от Yves Saint Laurent

Для Ив Сен Лорана Париж всегда оставался самым любимым городом, источником вдохновения и именно здесь для его творчества не было никаких границ. Лучшие парфюмеры бренда Yves Saint Laurent: Гарри Фремонт, Оливер Кресп, Дора Багриш, в 2016 году посвятили себя созданию дерзкого, чувственного, в духе свободы аромата под названием Mon Paris.
Парфюмерная композиция представлена традиционно в шипровой категории с данамично развивающимся цветочно-фруктовым шлейфом. В основе аромата легли эффенция пачули из Гватемалы и Индонезии. Сочетаясь с яркими мускусными оттенками и нотами светлого шипра ощущаются ни с чем неповторимые аккорды, которые нарушают классические каноны парфюмерии.
Флакон Mon Paris выполнен в классическом стиле, отражает чувственность и утонченность парижанки. Парфюмированная вода розового цвета, а сверху флакон украшен черным бархатным бантом.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:02

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