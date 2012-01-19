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→ Лучшие кремы для кожи вокруг глаз, эффективность которых проверена

В то насколько кремы и гели для глаз эффективны можно как верить, так и не верить, но факт остается фактом - благодаря использованию этих небольших помощников красоты преобразовывает кожу, она становится качественно другой. Проанализировав популярные средства по уходу за чувствительной кожей вокруг глаз, было определено, что все-таки данные средства совершают маленькие чудеса.
Интенсивно увлажняющий гель для кожи вокруг глаз - Chanel Hydra Beauty Gel Yeux является незаменимым для многих девушек. Входящие в состав геля экстракт камелии и голубого имбиря делают кожу вокруг глаз упругой.
Антивозрастная сыворотка для глаз Anne Semonin Super Active Contour Serum - представляет собой невесомую текстуру в виде геля. Моментально впитывается в кожу, в результате разглаживаются морщинки вокруг глаз, кожа становится упругой  и хорошо увлажненной.
Патчи с эффектом филлера - это удобного формата тканевые маски, которые обеспечивают деликатный и веместе с тем тщательный уход за нежной кожей вокруг глаз. Благодаря патчам-филлерам Thalgo Hyaluronic Eye-Patch Masks уходят отеки, усталость. Главный секрет средства в морской гиалуроновой кислоте, которая оказывает мощное увлажняющее и разглаживающее действие.
Гель для глаз охлаждающий от Givenchy Hydra Sparkling служит одним из самых эффективных средств от отеков, которые часто наблюдаются у девушек по утрам. Данное чудо-средство всего за неделю поможет избавиться от темных кругов под глазами. Всего через месяц морщинки сократятся вдвое. В результате кожа отдохнувшая и свежая.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 14:32

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