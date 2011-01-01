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→ Что собой представляет перманентный макияж век

Сегодня перманентный макияж – весьма востребованная и популярная процедура, к которой все чаще обращаются украинские девушки и женщины. Профессиональный косметолог в Днепропетровске отмечает растущую популярность перманентного макияжа (или как его еще называют татуажа) век. Что он собой представляет и каковы преимущества данного типа процедуры? Попробуем разобраться.

Методики выполнения

Процедура татуажа век может подразумевать под собой следующие объемы:

  • прокрашивание пространства между ресницами (так называемая «межресничка»), что дает возможность создать эффект густоты ресниц;
  • отрисовка четких стрелок на верхнем, нижнем или обоих веках (такая процедура заменяет необходимость использования лайнера);
  • нанесение стрелок на поверхности верхнего века с частичной растушевкой (при такой методике глаза как будто подведены карандашом);
  • имитация теней.

Задаваясь вопросом о том, в каком возрасте лучше делать подобный макияж, главное – не настроить себя на негатив. Как юные и свежие глазки, так и возрастные, с наличием морщинок подойдут для перманентного макияжа. Татуаж век – способ быть всегда в форме, что столь актуально для молодых и энергичных, а также вариант для возвращения яркости и скрытия возрастных изменений век для дам зрелого возраста.

Рассмотрим более подробно специфику каждого из видов перманента, дабы выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Межресничка

Закрашивание черным пигментом пространства между ресницами – оптимальный вариант для придания цвета и густоты светлым и чрезмерно редким ресницам. Клиентки, воспользовавшиеся данным типом перманентного макияжа отмечают, что данная процедура в ряде случаев отличается большей эффективностью, чем даже применение туши.

При этом данный вариант перманента даже не выглядит как макияж, создавая эффект не накрашенных глаз. Максимум естественности и создание обворожительного взгляда. Несмотря на тот факт, что перманентный макияж по линии роста ресниц навеивает ужас и кажется чрезмерно сложным, он – наиболее прост в исполнении. Для закрашивания межресички нет необходимости в создании предварительных эскизов и утверждении границ. Контур рисунка уже предопределен природой, за грани естественного роста ресниц линия не выходит. Таким образом, как трудозатраты, так и время нанесения данного вида перманента существенно снижаются.

Стрелочки

Создаются в дополнение к «межресничке». Полоска рядом с линией роста ресниц забивается пиментом. При этом клиент, совместно с мастером выбирают оптимальную длину, ширину, а также форму стрелки.

На сегодняшний день специалисты создают классические стрелки, тоненькие, толщина которых не превышает толщины реснички, гламурные и прочие. В основном клиенты косметологического центра останавливают внимание на черном цвете пигмента, хот бывают и отступления от данного правила, когда девушки желают увидеть на веках зеленые, синие или коричневые стрелки.

Стрелки на верхних веках подойдут всем без исключения, а вот с нижними следует быть осторожнее. В некоторых случаях такая стрелка улучшает внешний вид, в других – чрезмерно сужает глаза. Будьте внимательны и посоветуйтесь с мастером татуажа.

Растушевка

Стрелочки с растушёвкой – выбор любительниц «мягкого» макияжа. Плавный, постепенно исчезающий переход способен визуально увеличить глаза, придав глубину взгляду.

Такой вариант перманентного макияжа глаз – непревзойденный выбор для клиенток старшего возраста. В этом случае, когда кожа век стареет и обзаводится мелкими морщинками, ровные контуры перманента могут изламываться и портить внешний вид. В то время, как растушеванные стрелки скроют подобные недостатки.

Тени

Данный вариант перманентного макияжа – это уже арт-дизайн. В данном случае перед клиентами и мастером открывается огромный спектр возможностей по созданию плавных переходов, игре с цветами и всевозможными оттенками, а также глобальной корректировкой недостатков.

Округление или удлинение глаз, скрытие рубцов и мелких шрамов – все эти преимущества заставляют все большее количество девушек и женщин предпочитать перманент теней. Однако, данное решение – весьма ответственное и требует серьезных раздумий перед процедурой.

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Автор: admin, Сегодня, 01:21

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